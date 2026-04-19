Bitlis'te beton mikseri dereye düştü: Sürücüsü kayboldu

Bitlis'te beton mikseri dereye düştü: Sürücüsü kayboldu

19.04.2026 17:43:00
Bitlis'te beton mikseri dereye düştü: Sürücüsü kayboldu

Bitlis'in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasındaki kara yolunda kontrolden çıkan beton mikseri dereye düştü, sürücü ise kayboldu. Dalgıç polislerin de yer aldığı ekipler, suda akıntıya kapıldığı değerlendirilen E.A'nın bulunması için dere yatağında çalışma başlattı.

Tatvan-Hizan kara yolunun Hazo bölgesinde, E.A'nın idaresindeki beton mikseri kontrolden çıkarak dereye düştü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

YAĞIŞ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Dalgıç polislerin de yer aldığı ekipler, suda akıntıya kapıldığı değerlendirilen E.A'nın bulunması için dere yatağında çalışma başlattı.

Etkili olan yağışlar nedeniyle deredeki su seviyesinin yükselmesi arama çalışmalarını zorlaştırıyor.

Kayıp olarak aranıyordu: 16 yaşındaki Feyza'dan kötü haber
Kayıp olarak aranıyordu: 16 yaşındaki Feyza'dan kötü haber Isparta’da sabah saatlerinden itibaren kayıp olarak aranan lise öğrencisi 16 yaşındaki Feyza Keskin, akşam saatlerinde boş bir binanın önünde hareketsiz halde bulundu. Yapılan incelemede Feyza'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Batu 7 gündür kayıp: Arama çalışmaları sürüyor!
Batu 7 gündür kayıp: Arama çalışmaları sürüyor! Mersin'in Tarsus ilçesinde Berdan Çayı'na atladıktan sonra akıntıya kapılıp kaybolan Batu Yetiş Kerem Kaplan'ı (18) arama çalışmaları 7’nci günde sürüyor.
Kocaeli’de işçiler üretimi durdurdu: ‘Kayıpların telafisi için grev!’
Kocaeli’de işçiler üretimi durdurdu: ‘Kayıpların telafisi için grev!’ Kocaeli’de Bekaert fabrikasında toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlanamayınca işçiler greve başladı. İşçiler, 1,5 yıllık sözleşmesiz dönemin telafisini ve ücret artışı talep ediyor.