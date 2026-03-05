Bitlis’te bin 650 AKP’li işe alınacak iddiası: ‘AKP’ye bağımlı toplum yaratmak istiyorlar’

AKP Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu’nun isteğiyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Bitlis’te İŞKUR üzerinden bin 650 kişi işe alınacak. Söz konusu kontenjanla, Yaklaşık 360 bin kişilik nüfusa sahip Bitlis’te il özel idaresi, hizmet götürme birliği, ilçe kaymakamlıkları gibi kurumlara 10 aylık süreyle personel alımı yapılacak. TBMM’de CHP’li isimlerin de gündeme getirmiş olduğu alımların liste yöntemiyle yapılacağına yönelik iddialar bulunuyor. Bu kapsamda alımların şeffaflığı tartışılıyor.

‘AKP’YE BAĞIMLI TOPLUM YARATMA ARZUSU ACI GERÇEKLER YAŞATIYOR’

CHP Bitlis Mutki İlçe Başkanı Evrim Emre Yol, alımları Cumhuriyet’e değerlendirdi. Yol, “Alımlar yine siyasi hesaplar temellidir. Bitlis ilimiz ve Mutki ilçemiz, Türkiye’nin en geri kalmış il ve ilçelerinden biridir. İlimizin ve ilçelerimizin gelişmesi noktasında kesin ve kati sonuçlar yaşanması gerekirken İŞKUR üzerinden geçici siyasi ve yandaş alımları, koli dağıtımı gibi uygulamalar ile gelişme ve büyüme yaşanmayacağı açıktır. AKP’ye bağımlı toplum yaratmak arzusu sonucunda acı gerçekler yaşanmaktadır” dedi.

‘LİSTELERİ AKP’Lİ YÖNETİCİLER HAZIRLIYOR’ İDDİASI

Yol, İŞKUR aracılığıyla yapılacak olan söz konusu alımların liste yöntemiyle yapılacağına ilişkin bazı bilgiler edindiklerini anlattı. Yol, alımlar ışığında, yaklaşık 26 bin kişilik Mutki ilçesinde, 180 kişinin Mutki Belediyesi, Kavakbaşı Belediyesi, Mutki Kaymakamlığı ve Mutki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü emrine verileceğini aktardı. Yol, “Edindiğimiz bilgiler, listelerin AKP’li genel ve yerel yöneticileri tarafından hazırlanacağına işaret ediyor. Uygulamada, ihtiyaç sahibi kişilerden değil, AKP’ye yakın şahıslar ile yerel yöneticilerin akrabalarından alım yapılacağı anlaşılıyor” değerlendirmesini yaptı.

‘KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’

CHP Ankara Milletvekili Gamze Şengel Taşçıer ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen’in konuyu Meclis’te gündeme getirdiğini, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’in de konu kapsamında soru önergesi veridğini anımsatan Yol, “CHP olarak alımların AKP’li yandaş ve siyasi taraflarca yapılmaması, istihdamın, işsiz, ihtiyaç sahibi şahıslardan müracaatla Noter huzurunda kura şeklinde yapılmasının hukuki ve vicdani olacağı kanaatindeyiz. Konunun takipçisi olacağız. Tüm yasal yollarımızı kullanmaktan da geri durmayacağız” ifadelerini kullandı.

‘EKMEK MESELESİ, HİÇBİR SİYASİ PARTİNİN ARKA BAHÇESİ OLAMAZ’

CHP’li isimler, İŞKUR aracılığıyla Bitlis’te yapılacak olan bin 650 kişilik alımları Meclis gündemine taşıdı.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Şengel Taşçıer, “İş, aş, ekmek meselesi; hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olamaz. Kamu kaynaklarıyla finanse edilen bir kamu kurumunun, AKP binalarında hazırlanan torpil listeleri üzerinden işe alım yapması kabul edilemez. İŞKUR programları, iktidara yakın olanları ödüllendirme mekanizması değildir. Kamu gücü, parti gücü değildir. Devlet, bir partinin değil; milletindir” dedi

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen ise, “İŞKUR üzerinden işe alımlar da AKP’nin oy hesaplarına göre yapılıyor. AKP referansı olmadan kimse işe giremiyor. Şu mübarek Ramazan ayında, kul hakkı yemeyi bırakın. İŞKUR alımlarını Noter kurası ile belirleyin” eleştirisi yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise, TBMM’ye verdiği soru önergesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sorular yöneltti. Emir, alımların liste yöntemiyle yapılacağına yönelik iddiaları anımsatarak Işıkhan’a “Noter huzurunda kura çekimi yapılacak mıdır?, Mutki Kaymakamlığı’nda istihdam edilecek 180 kişi hangi birimlerde değerlendirilecektir?” sorularını yöneltti.