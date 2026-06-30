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Bitlis'te derede kaybolan 12 yaşındaki çocuktan acı haber geldi

Bitlis'te derede kaybolan 12 yaşındaki çocuktan acı haber geldi

30.06.2026 15:45:00
Güncellenme:
AA İHA
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Bitlis'te derede kaybolan 12 yaşındaki çocuktan acı haber geldi

Mutki ilçesine bağlı Yazıcık köyünde girdiği derede kardeşleriyle akıntıya kapılarak kaybolan 12 yaşındaki Abdulaziz Şeflek'in cansız bedeni bulundu. Babalarının ve çevredekilerin çabasıyla sudan çıkarılan Muhammed Enes Şeflek hayatını kaybetmiş, yaralı olan Fatih Şeflek ise hastaneye kaldırılmıştı.
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Köprübaşı mevkiinde dün saat 15.30 sıralarında babaları Bakır Şeflek'le girdikleri derede akıntıya kapılan 3 kardeşten Abdulaziz Şeflek (12) için arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Çocuğun bulunması için yürütülen çalışmalara 8 Jandarma Asayiş Timi, Jandarma Komando Timi, Jandarma Arama Kurtarma Timi, 5 güvenlik korucusu timi, 2 AFAD ekibi, UMKE ve İHH Bitlis Arama Kurtarma ekipleri ile dalgıçlardan oluşan 103 personel katıldı, köylüler de ekiplere destek verdi.

Derenin kenarında ve suda arama yapan, her noktayı dikkatle kontrol eden ekipler, olay yerinden yaklaşık 200 metre uzaklıktaki köprünün altında çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Şeflek'in cenazesi, dalgıçlar ve diğer ekiplerin yardımıyla sudan çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Yazıcık köyü Köprübaşı mevkiinde dün babaları Bakır Şeflek'le dereye giren 3 kardeş akıntıya kapılmıştı.

Babalarının ve çevredekilerin çabasıyla sudan çıkarılan Muhammed Enes Şeflek hayatını kaybetmiş, yaralı olan Fatih Şeflek ise hastaneye kaldırılmıştı.

İlgili Konular: #boğulma #dere #cansız beden

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