Bitlis ve Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 6 zanlı tutuklandı

Bitlis'in Tatvan ilçesi ile Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 6 şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 27.01.2024 - 13:39
Bitlis ve Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 6 zanlı tutuklandı
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Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 24 Ocak'ta Tatvan'da 4, Van'da 2 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 zanlı gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Operasyonda tabanca ve 51 fişek ele geçirildi.


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