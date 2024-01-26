Bursa'da durdurulan minibüste 47 kaçak göçmen yakalandı
Bursa'da durdurulan 2 minibüste 47 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerden 45’i İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar kapsamında Gaziantep ile Şanlıurfa'dan alınan kaçak göçmenlerin Adana, Niğde, Ankara ve Eskişehir güzergahını kullanarak Bursa'ya getirileceğini tespit etti.
Plakaları belirlenen 2 minibüs, dün kent girişinde durduruldu. Araçlarda sürücüler dahil yasadışı yollarla ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu 47 kişi yakalandı.
Kaçak göçmenleri 1000 ile 3000 dolar arasında ücretlerle taşıdığı tespit edilen Suriye uyruklu araç sürücüleri S.E. ile A.H.S., polis merkezine götürüldü.
2 organizatör tutuklanırken 45 kaçak göçmen sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. El konulan 2 minibüs de yediemin otoparkına çekildi.
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