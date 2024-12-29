Bitlis'te 107 köy ve mezra yolu ulaşıma açıldı
Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 165 köy ve mezra yolundan 107'si ulaşıma açıldı. Kapalı olan 58 yerleşim yeri yolunun açılması için de çalışmalar sürüyor.
Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı kent merkezinde 16, yüksek kesimlerde ise 35 santimetreye ulaştı. Kardan dolayı 165 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.
Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada 107 köy ve mezra yolu ulaşıma açıldı.
58 yerleşim yeri yolunun açılması için de çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bitlis kent merkezinde de ara yolların kapanmaması için belediye ekipleri sürekli kar temizleme çalışması yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının hafta başında da etkili olacağını, ardından da yerini soğuk havaya bırakacağını tahmin ettiklerini bildirdi.
Etiketler: #bitlis #yerleşim yeri #Kar #kar yağışı
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin Güran davasında karar açıklandı!
- DEM Parti açıklamayı erteledi
- Erdoğan'dan yeni 'asgari ücret' açıklaması
- Teğmen Ebru Eroğlu'nun savunması ortaya çıktı!
- Yurtdışı seyahatte yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
- Sendikalara 'grev', Erdoğan'a 'istifa' çağrısı!
- Faturasını düzenli ödeyenden o para alınmayacak
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın
- Fenerbahçe'de 5 isimle ayrılık kapıda!
- Yolcu uçağında facia: İniş sırasında kontrolden çıktı!