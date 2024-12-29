Bitlis'te 107 köy ve mezra yolu ulaşıma açıldı

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 165 köy ve mezra yolundan 107'si ulaşıma açıldı. Kapalı olan 58 yerleşim yeri yolunun açılması için de çalışmalar sürüyor.

Bitlis'te 107 köy ve mezra yolu ulaşıma açıldı
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DHA
Yayınlanma: 29.12.2024 - 10:21

Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı kent merkezinde 16, yüksek kesimlerde ise 35 santimetreye ulaştı. Kardan dolayı 165 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada 107 köy ve mezra yolu ulaşıma açıldı.

58 yerleşim yeri yolunun açılması için de çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bitlis kent merkezinde de ara yolların kapanmaması için belediye ekipleri sürekli kar temizleme çalışması yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının hafta başında da etkili olacağını, ardından da yerini soğuk havaya bırakacağını tahmin ettiklerini bildirdi.

 


Etiketler: #bitlis #yerleşim yeri #Kar #kar yağışı

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