Doğu Karadeniz’de 330 yerleşim yerine ulaşım yok

Doğu Karadeniz'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt’ta 330 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Karadeniz’de 330 yerleşim yerine ulaşım yok
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DHA
Yayınlanma: 15.12.2024 - 13:19

Doğu Karadeniz'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

Kar ve tipi nedeniyle Trabzon’da 25, Giresun’da 64, Artvin’de 159, Rize’de 38, Gümüşhane’de 35 ve Bayburt’ta 9 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Yolların açılması için belediye, İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin karla kapanan yollara müdahalesi sürerken hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarına da ağırlık veriliyor.


Etiketler: #doğu karadeniz #yerleşim yeri #kar yağışı

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