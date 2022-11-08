Bitlis'te, 1134 tarihi sikke ve 339 obje ele geçirildi
Bitlis'in Ahlat ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1134 tarihi sikke ve 339 obje ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Ahlat ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında bir evde tarihi sikke ve obje olduğu ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, ilçe merkezindeki bir eve operasyon düzenledi.
1 KİŞİ GÖZALTINDA
Operasyonda, 1134 tarihi sikke ve 339 obje ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
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