Bitlis'te, 1134 tarihi sikke ve 339 obje ele geçirildi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1134 tarihi sikke ve 339 obje ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
08 Kasım 2022 Salı, 13:22
Bitlis'te, 1134 tarihi sikke ve 339 obje ele geçirildi
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Ahlat ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında bir evde tarihi sikke ve obje olduğu ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, ilçe merkezindeki bir eve operasyon düzenledi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonda, 1134 tarihi sikke ve 339 obje ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.


Sikke obje bitlis

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