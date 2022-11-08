Bitlis'te, 1134 tarihi sikke ve 339 obje ele geçirildi

08 Kasım 2022 Salı, 13:22

Ahlat ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında bir evde tarihi sikke ve obje olduğu ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, ilçe merkezindeki bir eve operasyon düzenledi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonda, 1134 tarihi sikke ve 339 obje ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.