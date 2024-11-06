Bitlis’te 2 ayda 108 kaçak göçmen ve 24 insan kaçakçısı yakalandı
Bitlis'te jandarmanın 2 ayda yaptığı çalışmalarda, kaçak yollarla ülkeye girdikleri belirlenen 108 kaçak göçmen ve 24 organizatör yakalandı.
Kaçak göçmenlerin yurda girişinin engellenmesi için yapılan çalışmalar devam ederken, arazi ve yol kontrolleri de sürdürülüyor.
İl Jandarma Komutanlığı'nın eylül ve ekim aylarında arazi ve yol kontrollerinde kaçak yollarla ülkeye girdikleri belirlenen 108 kaçak göçmen ve 24 organizatör yakalandı.
Kaçaklar göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, yakalanan 24 organizatör ile ilgili adli işlemler ise devam ediyor.
Etiketler: #bitlis
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