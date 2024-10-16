Bitlis'te elektrik trafosuna yıldırım düştü: 5 yaralı
Bitlis'in Hizan ilçesinde elektrik trafosuna yıldırım düştü. Korkunç olayda 5 kişi yaralandı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde elektrik trafosuna yıldırım isabet etti. Trafoya yıldırım isabet etmesi sonucu 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu ilçenin Yukarıayvacık köyüne bağlı Yaylalı mezrasına düşen yıldırım elektrik trafosuna isabet etti.
YARALILAR VAR
Bu sırada trafonun yanında bekleyen Bayram Erem (17), Fikri Arıcı (25), Abdulmenaf Önal (19), Yusuf Kara (14) ve Eyüp Zamur (17) yaralandı.
Haber verilmesi üzerine mezraya, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Ambulanslarla Hizan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi.
Etiketler: #bitlis
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