Bitlis'te elektrik trafosuna yıldırım düştü: 5 yaralı

Bitlis'in Hizan ilçesinde elektrik trafosuna yıldırım düştü. Korkunç olayda 5 kişi yaralandı.

Bitlis'te elektrik trafosuna yıldırım düştü: 5 yaralı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 16.10.2024 - 07:38

Bitlis'in Hizan ilçesinde elektrik trafosuna yıldırım isabet etti. Trafoya yıldırım isabet etmesi sonucu 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu ilçenin Yukarıayvacık köyüne bağlı Yaylalı mezrasına düşen yıldırım elektrik trafosuna isabet etti.

YARALILAR VAR

Bu sırada trafonun yanında bekleyen Bayram Erem (17), Fikri Arıcı (25), Abdulmenaf Önal (19), Yusuf Kara (14) ve Eyüp Zamur (17) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine mezraya, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ambulanslarla Hizan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi.


Etiketler: #bitlis

İlgili Haberler

Bitlis'teki 4.5'lik deprem sonrası Naci Görür'ün uyarısı akıllara geldi: 'Dinamit fıçılarının üzerinde oturuyorlar!'

Bitlis'teki 4.5'lik deprem sonrası Naci Görür'ün uyarısı akıllara geldi: 'Dinamit fıçılarının üzerinde oturuyorlar!'
Bitlis Kalesi'ndeki kazılarda bulundu: Tam 500 yıllık...

Bitlis Kalesi'ndeki kazılarda bulundu: Tam 500 yıllık...
Bitlis'te ekmek fiyatı 10 TL oldu

Bitlis'te ekmek fiyatı 10 TL oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler