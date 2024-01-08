Bitlis’te ahır çöktü: 180 küçükbaş hayvan öldü

Yayınlanma: 08.01.2024 - 19:54

Güncelleme: 08.01.2024 - 19:55

Hizan ilçesine bağlı Çökekyazı köyünde ikamet eden Rasim İnal’a ait ahırda yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenden 210 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahıra çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, köylülerin de yardımıyla yoğun çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.

Çıkan yangında 180 küçükbaş hayvan ölürken, 30’u ise kurtarıldı. Yangın sonucu ahır kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, İnal ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunarak çalışmaların ise devam ettiğini söyledi.