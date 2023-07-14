Bitlis'te feci kaza... 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı!
Tatvan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi de yaralandı.
Tatvan-Van karayolu Köprücük köyü mevkiinde İ.D. (38) idaresindeki 33 ANU 610 plakalı otomobil şarampole devrildi.
Kazada, M.S. olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü İ.D. ile E.E, M.A.E. ve M.A. yaralandı.
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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