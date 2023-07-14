Düzce'de, Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 14 yaralı

Düzce'de, Anadolu Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 5’i çocuk 14 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 14.07.2023 - 07:15
Düzce'de, Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 14 yaralı
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Anadolu Otoyolu'nun Yongalık köyü mevkisinde, saat 00.30 sıralarında İstanbul yönünden Ankara istikametine gitmekte olan 1 cip, 1 hafif ticari araç ve 3 otomobil zincirleme kazaya karıştı.

Kazanın ardından ihbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan ve yaralanan 5’i çocuk 14 kişi, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı.

ULAŞIM TEK ŞERİDE DÜŞTÜ

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun Ankara yönünde ulaşım tek şeritten sağlandı.

Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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