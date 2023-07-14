Maltepe'de feci kaza: Çok sayıda yaralı!
Maltepe Sahili'nde hız yapan sürücü, İSPARK’tan çıkış yapan otomobile çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.
İstanbul Maltepe Sahili'nde dün 23.30 sıralarında iddiaya göre, 34 YVE 95 plakalı otomobil sürücüsü sahil yolu üzerinde hız yaptığı esnada İSPARK’tan çıkan 34 FR 7786 plakalı otomobile çarptı.
Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Kaza sonrası iki araçta kullanılamaz hale geldi.
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