Maltepe'de feci kaza: Çok sayıda yaralı!

Maltepe Sahili'nde hız yapan sürücü, İSPARK’tan çıkış yapan otomobile çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 14.07.2023 - 10:52
Maltepe'de feci kaza: Çok sayıda yaralı!
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İstanbul Maltepe Sahili'nde dün 23.30 sıralarında iddiaya göre, 34 YVE 95 plakalı otomobil sürücüsü sahil yolu üzerinde hız yaptığı esnada İSPARK’tan çıkan 34 FR 7786 plakalı otomobile çarptı.

Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kaza sonrası iki araçta kullanılamaz hale geldi.


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