Bitlis'te feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Bitlis'te TIR ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Bitlis çevre yolunun Yalnızçamlar köyü mevkisinde H.D yönetimindeki 44 AEG 770 plakalı otomobil ile M.K idaresindeki 27 AHB 023 plakalı TIR çarpıştı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
35 YAŞINDAKİ YURTTAŞ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, otomobildeki 35 yaşındaki L.D hayatını kaybetti. Yaralanan iki kişi ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Etiketler: #hayatını kaybetti #bitlis #kaza
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