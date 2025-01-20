Mevduat faizi yarışı hız kazandı: İşte banka banka 50 bin liranın aylık getirisi!

Mevduat faizi yarışı hız kazandı: İşte banka banka 50 bin liranın aylık getirisi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faiz oranını yüzde 50’den yüzde 47,5’e indirdi. Bu kararın ardından, bankaların mevduat faiz oranları da merak konusu oldu. Peki, 50 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte, 50 bin TL'nin 32 günlük getirisi...

cumhuriyet.com.tr
20 Ocak 2025 Pazartesi, 19:16
Mevduat faizi yarışı hız kazandı: İşte banka banka 50 bin liranın aylık getirisi!

DENİZBANK

Faiz Oranı: yüzde 47

Net Kazanç: 1.854,25 TL

Vade Sonu Tutar: 51.854,25 TL

Mevduat faizi yarışı hız kazandı: İşte banka banka 50 bin liranın aylık getirisi!

TÜRKİYE İŞ BANKASI 

Faiz Oranı: yüzde 37

Net Kazanç: 1.459,73 TL

Vade Sonu Tutar: 51.459,73 TL

Mevduat faizi yarışı hız kazandı: İşte banka banka 50 bin liranın aylık getirisi!

HALKBANK 

Faiz Oranı: yüzde 38

Net Kazanç: 1.499,18 TL

Vade Sonu Tutar: 51.499,18 TL

Mevduat faizi yarışı hız kazandı: İşte banka banka 50 bin liranın aylık getirisi!

ŞEKERBANK 

Faiz Oranı: yüzde 20

Net Kazanç: 789,04 TL

Vade Sonu Tutar: 50.789,04 TL

Mevduat faizi yarışı hız kazandı: İşte banka banka 50 bin liranın aylık getirisi!

GARANTİ BBVA 

Faiz Oranı: yüzde 45,5

Net Kazanç: 1.795,07 TL

Vade Sonu Tutar: 51.795,07 TL

Mevduat faizi yarışı hız kazandı: İşte banka banka 50 bin liranın aylık getirisi!

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: yüzde 53

Net Kazanç: 2.090,96 TL

Vade Sonu Tutar: 52.090,96 TL

Mevduat faizi yarışı hız kazandı: İşte banka banka 50 bin liranın aylık getirisi!

TEB 

Faiz Oranı: yüzde 50

Net Kazanç: 1.972,6 TL

Vade Sonu Tutar: 51.972,6 TL

Mevduat faizi yarışı hız kazandı: İşte banka banka 50 bin liranın aylık getirisi!

ENPARA.COM 

Faiz Oranı: yüzde 37

Net Kazanç: 1.459,73 TL

Vade Sonu Tutar: 51.459,73 TL

Mevduat faizi yarışı hız kazandı: İşte banka banka 50 bin liranın aylık getirisi!

QNB 

Faiz Oranı: yüzde 45,5

Net Kazanç: 1.795,07 TL

Vade Sonu Tutar: 51.795,07 TL

Mevduat faizi yarışı hız kazandı: İşte banka banka 50 bin liranın aylık getirisi!

HSBC 

Faiz Oranı: yüzde 49

Net Kazanç: 1.933,15 TL

Vade Sonu Tutar: 51.933,15 TL

Mevduat faizi yarışı hız kazandı: İşte banka banka 50 bin liranın aylık getirisi!

AKBANK 

Faiz Oranı: yüzde 46

Net Kazanç: 1.814,79 TL

Vade Sonu Tutar: 51.814,79 TL

Mevduat faizi yarışı hız kazandı: İşte banka banka 50 bin liranın aylık getirisi!

YAPIKREDİ

Faiz Oranı: yüzde 45

Net Kazanç: 1.775,34 TL

Vade Sonu Tutar: 51.775,34 TL

Mevduat faizi yarışı hız kazandı: İşte banka banka 50 bin liranın aylık getirisi!

ODEA 

Faiz Oranı: yüzde 50

Net Kazanç: 1.972,6 TL

Vade Sonu Tutar: 51.972,6 TL

Mevduat faizi yarışı hız kazandı: İşte banka banka 50 bin liranın aylık getirisi!

ING 

Faiz Oranı: yüzde 50

Net Kazanç: 1.972,6 TL

Vade Sonu Tutar: 51.972,6 TL

Mevduat faizi yarışı hız kazandı: İşte banka banka 50 bin liranın aylık getirisi!

FİBABANKA

Faiz Oranı: yüzde 49,5

Net Kazanç: 1.952,88 TL

Vade Sonu Tutar: 51.952,88 TL

TCMB banka Mevduat faizi

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