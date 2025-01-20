Mevduat faizi yarışı hız kazandı: İşte banka banka 50 bin liranın aylık getirisi!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faiz oranını yüzde 50’den yüzde 47,5’e indirdi. Bu kararın ardından, bankaların mevduat faiz oranları da merak konusu oldu. Peki, 50 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte, 50 bin TL'nin 32 günlük getirisi...
DENİZBANK
Faiz Oranı: yüzde 47
Net Kazanç: 1.854,25 TL
Vade Sonu Tutar: 51.854,25 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: yüzde 37
Net Kazanç: 1.459,73 TL
Vade Sonu Tutar: 51.459,73 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: yüzde 38
Net Kazanç: 1.499,18 TL
Vade Sonu Tutar: 51.499,18 TL
ŞEKERBANK
Faiz Oranı: yüzde 20
Net Kazanç: 789,04 TL
Vade Sonu Tutar: 50.789,04 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: yüzde 45,5
Net Kazanç: 1.795,07 TL
Vade Sonu Tutar: 51.795,07 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
Faiz Oranı: yüzde 53
Net Kazanç: 2.090,96 TL
Vade Sonu Tutar: 52.090,96 TL
TEB
Faiz Oranı: yüzde 50
Net Kazanç: 1.972,6 TL
Vade Sonu Tutar: 51.972,6 TL
ENPARA.COM
Faiz Oranı: yüzde 37
Net Kazanç: 1.459,73 TL
Vade Sonu Tutar: 51.459,73 TL
QNB
Faiz Oranı: yüzde 45,5
Net Kazanç: 1.795,07 TL
Vade Sonu Tutar: 51.795,07 TL
HSBC
Faiz Oranı: yüzde 49
Net Kazanç: 1.933,15 TL
Vade Sonu Tutar: 51.933,15 TL
AKBANK
Faiz Oranı: yüzde 46
Net Kazanç: 1.814,79 TL
Vade Sonu Tutar: 51.814,79 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı: yüzde 45
Net Kazanç: 1.775,34 TL
Vade Sonu Tutar: 51.775,34 TL
ODEA
Faiz Oranı: yüzde 50
Net Kazanç: 1.972,6 TL
Vade Sonu Tutar: 51.972,6 TL
ING
Faiz Oranı: yüzde 50
Net Kazanç: 1.972,6 TL
Vade Sonu Tutar: 51.972,6 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: yüzde 49,5
Net Kazanç: 1.952,88 TL
Vade Sonu Tutar: 51.952,88 TL
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