Yaşlı kadın feci kazada hayatını kaybetti

Kastamonu’da otomobilin traktörün römorkuna çarpması sonucu yaralanan yaşlı kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yaşlı kadın feci kazada hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 20.01.2025 - 17:54

Kaza, dün akşam saatlerinde Daday ilçesi Kastamonu-Daday karayolu Sarıçam köyü mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Tiryaki (70) yönetimindeki 37 SN 334 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Murat Y. yönetimindeki 37 AS 714 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki Rüveyde Tiryaki (72) ve Aysel Akkoca (57) yaralandı.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralılardan Rüveyde Tiryaki hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.


Etiketler: #kastamonu #otomobil #kaza

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