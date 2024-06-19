Bitlis’te feci kaza: AKP'li Başkan hayatını kaybetti
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde, iki aracın çarpışması sonucu AKP Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan hayatını kaybederken, kazada 6’sı çocuk 10 kişi yaralandı.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi’nde meydana gelen kazada, AKP Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan’ın kullandığı otomobil ile Mesut Bilici’nin kullandığı hafif ticari araç çarpıştı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ağır yaralanan AKP Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan ile aralarında eski Aydınlar Belde Belediye Başkanı Mehmet Arif Tusun’unda bulunduğu 11 yaralı Bitlis, Tatvan ve Ahlat’taki hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan AKP Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan, Onkoloji Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
62 yaşında 8 çocuk babası olan Karamercan, Merkez Camisinde kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde belde mezarlığına defnedildi.
Cenaze Törenine, AKP Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, İl Başkanı Kadir Köstekçi, Aydınlar Belediye Başkanı İbrahim Ergün ve vatandaşlar katıldı.
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