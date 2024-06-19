Bursa’da katliam gibi kaza… İki otomobil birbirine girdi: 2 ölü, 3’ü ağır 6 yaralı

Yayınlanma: 19.06.2024 - 08:51

Güncelleme: 19.06.2024 - 09:46

Kaza saat 04.00 sıralarında Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu Kılıç Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Abdurrahman Karataş’ın (36) kontrolünü yitirdiği 35 AAK 265 plakalı otomobil, aynı yöne giden Ömer Faruk (28) yönetimindeki 41 ASG 504 plakalı otomobille çapıştı.

Savrulup bariyerlere çarpan her iki otomobilin de motorları yerlerinden fırladı. Kazada, sürücülerden Abdurrahman Karataş ile diğer araçtaki Cem Agin (23) yaşamını yitirdi, 3’ü ağır, 6 kişi yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Agin ve Karataş’ın cansız bedenleri de aynı hastanenin morguna kondu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.