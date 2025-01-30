Denizli'de işçileri taşıyan midibüs devrildi... Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Irlıganlı Mahallesi'nde bir cam fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Hasan Çekiç idaresindeki midibüs, yol kenarındaki çöp kutusu ve beton aydınlatma direğine çarpıp devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastanelere kaldırıldı.
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