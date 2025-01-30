TEM'de feci kaza... Bariyere çarpan cip devrildi: Ölü ve yaralı var!

Kocaeli'nde TEM Otoyolu’nda bariyere çarpıp devrilen cipe aynı istikamette ilerleyen ticari taksi çarptı. Cipten yol kenarındaki yeşillik alana savrulan sürücüsü Volkan Artun hayatını kaybetti, taksi sürücüsü Ş.K. ise yaralandı.

TEM'de feci kaza... Bariyere çarpan cip devrildi: Ölü ve yaralı var!
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DHA
Yayınlanma: 30.01.2025 - 08:46

TEM Otoyolu’nun Dilovası ilçesi geçişi Diliskelesi Mahallesi mevkiinde saat 00.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Ankara istikametine giden Volkan Artun (31) idaresindeki 41 ART 193 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle sürüklenen cip devrilirken, araçtan fırlayan sürücü Volkan Artun, yol kenarındaki yeşillik alana savruldu. Aynı istikamette seyir halinde olan Ş.K. yönetimindeki 34 TBM 90 plakalı ticari taksi ise, duramayarak devrilen cipe çarptı.

Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüler Volkan Artun ve Ş.K., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Volkan Artun burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun Ankara istikametinde trafik akışı, jandarma ekipleri tarafından bir süre kontrollü sağlandı. Araçların kaldırılması ve yolda yapılan temizlik çalışmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.


Etiketler: #bariyer #kaza #TEM Otoyolu #araç

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