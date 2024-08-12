Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
Bitlis’in Güroymak ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti.
Sabaha karşı ilçenin Günkırı beldesi mevkiinde Uzman Çavuş Seyit Ali Tunç yönetimindeki otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada 33 yaşındaki Seyit Ali Tunç ve hemşire olan eşi Kamile İrem Tunç olay yerinde hayatını kaybetti.
Hurdaya dönen araçtan ekiplerin müdahalesiyle çıkarılan Tunç çiftinin cenazeleri hastaneye kaldırıldı.
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