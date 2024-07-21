Bitlis’te hayvan yemi yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

Bitlis-Baykan karayolunda meydana gelen trafik kazasında hayvan yemi yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 21.07.2024 - 07:48
Bitlis’te hayvan yemi yüklü TIR devrildi: 1 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Bitlis-Baykan karayolunda sürücünün ismi öğrenilemeyen 21 ADY 149 plakalı hayvan yemi yüklü TIR devrildi.

Meydana gelen kazada TIR sürücüsü yaralanırken, devrilen TIR'dan yola savrulan yem çuvalları yüzünden saatlerce uzun araç kuyruğu oluştu.

Yurttaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Devrilen TIR'da yaralanan şoför, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yola savrulan yem çuvallarının temizlenmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.


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