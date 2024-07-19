Yurttaş 'yumuşama' beklemiyor: Araştırma şirketinden 3 farklı anket!
Areda Survey araştırma şirketi, Türkiye genelinde 2 bin 432 kişinin katılımıyla bir anket yayımladı. Ankete göre, Türk halkının yüzde 79,2’si Özel ve Erdoğan’ın karşılıklı gerçekleştirdiği ziyaretlerin, yakın dönemde siyasette herhangi bir değişikliğe yol açmayacağı görüşünde.
2 Mayıs 2024 tarihinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, Erdoğan da Özel’i CHP Genel Merkez’inde iade-i ziyarette bulunmuştu. 17 yıl aranın ardından Erdoğan’ın gerçekleştirdiği bu ziyaret kamuoyunda çeşitli tartışmalara neden oldu ve “Siyasette yumuşama dönemi” olarak yorumlandı.
TÜRK HALKI ZİYARETLERİ NASIL DEĞERLENDİRİYOR?
Türk halkının yüzde 79,2’si, Özel ve Erdoğan’ın karşılıklı gerçekleştirdiği ziyaretlerin, yakın dönemde siyasette herhangi bir değişikliğe yol açmayacağı görüşünde.
Siyasetin yumuşamasına hizmet edeceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 20,8 olarak araştırmaya yansıyor.
AKP ile CHP arasındaki ziyaretlerin uzun vadede siyasette yumuşamaya sebep olacağı düşüncesi Türk halkının yalnızca yüzde 7,5’ini oluşturuyor. Halkın yüzde 92,5’ine göre uzun vadede bu ziyaretlerin siyasette yumuşamaya sebep olmayacağı fikri hâkim.
ÖZEL’İ KILIÇDAROĞLU’NDAN DAHA BAŞARILI BULUYOR
Araştırmanın ilgi çeken ayrıntılarından biri de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderlik performanslarının karşılaştırılması.
Araştırma verilerine göre, Türk halkının yüzde 68,1’i Özel’i Kılıçdaroğlu’na göre daha başarılı buluyor. Yüzde 31,9’u ise bu fikre katılmıyor ve Özel’i Kıçdaroğlu’na göre daha başarısız buluyor.
Türkiye genelinde 2.432 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 79,2’si Erdoğan’ın 17 yıl sonra CHP Genel Merkezi’ne yaptığı ziyaretin siyasette bir değişikliğe yol açmayacağını ve yüzde 92,5’i de uzun vadede siyaseten bir yumuşamaya sebep… pic.twitter.com/VFqmrFk5IX— Areda SURVEY (@aredasurvey) July 19, 2024
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