Bitlis'te iki aile arasında silahlı kavga: 5 kişi yaralandı!

Yayınlanma: 18.09.2023 - 09:23

Güncelleme: 18.09.2023 - 09:23

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı 12 kilometre uzaklıktaki Güzelli köyünde iki aile arasında silahlı kavga meydana geldi.

İddiaya göre; Tuzgül ile Göktaş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 5 kişi, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Bitlis ve Tatvan devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekiplerinin köyde güvenlik önlemi aldığı aktarıldı.