Bitlis'te iki aile arasında silahlı kavga: 5 kişi yaralandı!

Güroymak ilçesinde iki aile arasında çıkan arazi tartışması kanlı bitti. Güzelli köyünde yaşanan silahlı kavgada 5 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 18.09.2023 - 09:23
Bitlis'te iki aile arasında silahlı kavga: 5 kişi yaralandı!
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Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı 12 kilometre uzaklıktaki Güzelli köyünde iki aile arasında silahlı kavga meydana geldi.

İddiaya göre; Tuzgül ile Göktaş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 5 kişi, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Bitlis ve Tatvan devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekiplerinin köyde güvenlik önlemi aldığı aktarıldı.


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