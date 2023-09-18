Bitlis'te iki aile arasında silahlı kavga: 5 kişi yaralandı!
Güroymak ilçesinde iki aile arasında çıkan arazi tartışması kanlı bitti. Güzelli köyünde yaşanan silahlı kavgada 5 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı 12 kilometre uzaklıktaki Güzelli köyünde iki aile arasında silahlı kavga meydana geldi.
İddiaya göre; Tuzgül ile Göktaş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 5 kişi, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Bitlis ve Tatvan devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekiplerinin köyde güvenlik önlemi aldığı aktarıldı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Galatasaray'ın rakibi Kopenhag'a kötü haber!
- Fenerbahçe'ye kötü haber
- O doktorun yeni 'icraatları' ortaya çıktı!
- İfadesi ortaya çıktı!
- A Milli Futbol Takımı'nda ayrılık!
- Kılıçdaroğlu'ndan talimat
- CHP'de olaylı kongre
- Cevap geldi!
- Sindirim sorunlarına doğal çözüm!
- İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı