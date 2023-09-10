Fatih’te iki ailenin kavgasında yumruklar konuştu: 1 yaralı

Fatih’te iki aile arasında çıkan tekmeli tokatlı kavgada başından darbe alan 1 kişi yaralandı. Silah sesinin de duyulduğu kavga anı kameralara yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 10.09.2023 - 15:55
Fatih’te iki ailenin kavgasında yumruklar konuştu: 1 yaralı
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İddiaya göre, Fatih İskenderpaşa Mahallesi’nde dün gece iki aile arasında kavga çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan kavgada taraflar birbirlerine bıçak ve sopa ile saldırdı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Kavgada başından darbe alarak yaralanan kişinin yardımına çevredeki yurttaşlar koştu. Kavga sırasında silah sesi de duyuldu. Kavga polis ekiplerinin olaya müdahale etmesiyle son buldu.

Tarafların birbirlerine tekme tokat saldırdığı anlar ise bir mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


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Fatih polis

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