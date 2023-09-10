Fatih’te iki ailenin kavgasında yumruklar konuştu: 1 yaralı
Fatih’te iki aile arasında çıkan tekmeli tokatlı kavgada başından darbe alan 1 kişi yaralandı. Silah sesinin de duyulduğu kavga anı kameralara yansıdı.
İddiaya göre, Fatih İskenderpaşa Mahallesi’nde dün gece iki aile arasında kavga çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan kavgada taraflar birbirlerine bıçak ve sopa ile saldırdı.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Kavgada başından darbe alarak yaralanan kişinin yardımına çevredeki yurttaşlar koştu. Kavga sırasında silah sesi de duyuldu. Kavga polis ekiplerinin olaya müdahale etmesiyle son buldu.
Tarafların birbirlerine tekme tokat saldırdığı anlar ise bir mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Motorin ve benzine dev zam yolda! Rekor oran...
- İlk uygulama ile başladılar
- CHP'de dört isim netleşti
- Fenerbahçe'ye 'Atatürk Stadyumu' engeli
- 15 Temmuz Köprüsü 'Fas' renklerine büründü
- 'Külliye'ye tabela asacağız...'
- MSB'den 'Sezgin Tanrıkulu' açıklaması!
- ‘Ayhan Bora Kaplan’ operasyonu genişledi!
- Boğazını bıçakla kesip 'canlı yayın' yaptı!
- Ünlü oyuncu ailesinden 50 gündür şiddet görüyor