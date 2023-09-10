Fatih’te iki ailenin kavgasında yumruklar konuştu: 1 yaralı

Yayınlanma: 10.09.2023 - 15:55

Güncelleme: 10.09.2023 - 15:55

İddiaya göre, Fatih İskenderpaşa Mahallesi’nde dün gece iki aile arasında kavga çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan kavgada taraflar birbirlerine bıçak ve sopa ile saldırdı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Kavgada başından darbe alarak yaralanan kişinin yardımına çevredeki yurttaşlar koştu. Kavga sırasında silah sesi de duyuldu. Kavga polis ekiplerinin olaya müdahale etmesiyle son buldu.

Tarafların birbirlerine tekme tokat saldırdığı anlar ise bir mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.