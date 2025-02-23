Kardan adama saç takıp tıraş etti

Kağıthane’de bir kuaför, müşterisini kar altında tıraş edip saçlarını karla yıkarken, Taksim’de iki kuaför yaptıkları kardan adama saç ekleyip tıraş etti.

Kardan adama saç takıp tıraş etti
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DHA
Yayınlanma: 23.02.2025 - 11:41

İstanbul’da kar yağışını fırsat bilenler farklı etkinliklerle soğuk havanın tadını çıkardı. Kağıthane, Hamidiye Mahallesi’nde bir kuaför, müşterisini iş yerinin önüne çıkararak kar altında tıraş etti. Tıraşın ardından müşterisinin saçına şampuan döken kuaför, saç yıkama işlemini de doğal yollarla, kar kullanarak tamamladı.

Taksim’de ise iki kuaför, karla eğlenceli bir çalışma yaptı. Önce bir kardan adam yapan kuaförler, ardından ona saç ekleyip tıraş etti. Görenleri gülümseten anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.



Etiketler: #Kağıthane #kar yağışı

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