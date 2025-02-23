Yayınlanma: 23.02.2025 - 10:46

Güncelleme: 23.02.2025 - 10:46

İstanbul’da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Özellikle deniz seviyesinden yüksek ilçelerde kar yağışı sabah saatlerinde de hafif şekilde devam ediyor.

Termometreler - 3 dereceyi gösterirken, zaman zaman güneş de yüzünü gösterdi. Gece saatlerindeki ani sıcaklık düşüşüyle yer yer etkili olan buzlanma hem araç sürücüleri hem de vatandaşlar için risk oluşturuyor.

Ana arterler açıkken bazı ara sokaklarda yolların karla kaplı olması dikkat çekiyor.