İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Termometreler kent genelinde -3 dereceyi gösterirken gece saatlerinde ani sıcaklık düşüşüyle oluşan buzlanma hem araçlar hem de vatandaşlar için risk oluşturuyor.
İstanbul’da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Özellikle deniz seviyesinden yüksek ilçelerde kar yağışı sabah saatlerinde de hafif şekilde devam ediyor.
Termometreler - 3 dereceyi gösterirken, zaman zaman güneş de yüzünü gösterdi. Gece saatlerindeki ani sıcaklık düşüşüyle yer yer etkili olan buzlanma hem araç sürücüleri hem de vatandaşlar için risk oluşturuyor.
Ana arterler açıkken bazı ara sokaklarda yolların karla kaplı olması dikkat çekiyor.
Etiketler: #İstanbul #istanbul kar yağışı
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