Bitlis’te kar kalınlığı 70 santimi aştı: 196 köy yolu kapandı
Bitlis’te gece başlayan ve etkisini artıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 70 santime ulaşırken, 196 köy yolu ulaşıma kapandı.
Bitlis’te akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece boyunca etkisini artırarak devam etti. Sabah saatlerinde kent merkezi ve ilçeler beyaza bürünürken, özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 70 santimetreye kadar çıktı. Kar yağışı nedeniyle 196 köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi.
Kar yağışının ilerleyen günlerde de etkisini sürdürebileceği belirtilirken, yetkililer yurttaşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Etiketler: #bitlis #kar kalınlığı #Ulaşım
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