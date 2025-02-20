Bitlis’te kar kalınlığı 70 santimi aştı: 196 köy yolu kapandı

Yayınlanma: 20.02.2025 - 12:18

Güncelleme: 20.02.2025 - 12:18

Bitlis’te akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece boyunca etkisini artırarak devam etti. Sabah saatlerinde kent merkezi ve ilçeler beyaza bürünürken, özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 70 santimetreye kadar çıktı. Kar yağışı nedeniyle 196 köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi.

Kar yağışının ilerleyen günlerde de etkisini sürdürebileceği belirtilirken, yetkililer yurttaşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.