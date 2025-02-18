Sinop'ta kar esareti: 219 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor
Sinop’ta kar nedeniyle 219 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Kentte ayrıca kar dolayısıyla 13 yerleşim yerine enerji de verilemiyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar yağışı dolayısıyla Ayancık ilçesinde 46, Dikmen’de 22, Durağan’da 36, Gerze’de 27, Türkeli’nde 9, Erfelek’te 19, Boyabat’ta 41, Saraydüzü’nde 8 ve merkez ilçede 11 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
ENERJİ VERİLEMİYOR
Kentte ayrıca kar dolayısıyla 13 yerleşim yerine enerji verilemediği bildirildi.
Etiketler: #Sinop #kar yağışı
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