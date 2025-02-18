Sinop'ta kar esareti: 219 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor

Yayınlanma: 18.02.2025 - 11:02

Güncelleme: 18.02.2025 - 11:02

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar yağışı dolayısıyla Ayancık ilçesinde 46, Dikmen’de 22, Durağan’da 36, Gerze’de 27, Türkeli’nde 9, Erfelek’te 19, Boyabat’ta 41, Saraydüzü’nde 8 ve merkez ilçede 11 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

ENERJİ VERİLEMİYOR

Kentte ayrıca kar dolayısıyla 13 yerleşim yerine enerji verilemediği bildirildi.