Sinop'ta kar esareti: 219 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor

Sinop’ta kar nedeniyle 219 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Kentte ayrıca kar dolayısıyla 13 yerleşim yerine enerji de verilemiyor.

Sinop'ta kar esareti: 219 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor
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AA
Yayınlanma: 18.02.2025 - 11:02

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar yağışı dolayısıyla Ayancık ilçesinde 46, Dikmen’de 22, Durağan’da 36, Gerze’de 27, Türkeli’nde 9, Erfelek’te 19, Boyabat’ta 41, Saraydüzü’nde 8 ve merkez ilçede 11 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

ENERJİ VERİLEMİYOR

Kentte ayrıca kar dolayısıyla 13 yerleşim yerine enerji verilemediği bildirildi.


Etiketler: #Sinop #kar yağışı

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