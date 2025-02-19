Tunceli'de 'kar' ve 'tipi' esareti: 82 köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli’de yoğun kar ve tipi nedeniyle 82 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Tunceli'de 'kar' ve 'tipi' esareti: 82 köy yolu ulaşıma kapandı
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AA
Yayınlanma: 19.02.2025 - 09:35

Kentin bazı bölgelerine gece saatlerinden itibaren yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar yağışı ve tipinin etkisiyle il merkezinde 9, Hozat'ta 7, Nazımiye'de 21, Ovacık'ta 38 ve Pülümür ilçesinde 7 köyün yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için iş makineleri desteğiyle çalışma başlattı.


Etiketler: #Tunceli

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