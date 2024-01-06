Bitlis'te kar yağışı 2 gündür sürüyor: 60 köy yolu ulaşıma kapandı!

Kentte 2 gün boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 60 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, kapanan yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA
Yayınlanma: 06.01.2024 - 15:16
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Bitlis'te 2 gündür etkili olan kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı merkezde 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi buldu. Kar nedeniyle 60 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışı sonrasında 60 köy yolunun ulaşıma kapandığını, 10 ayrı şantiyede bulunan 60 iş makinesi ve 80 personelle karla mücadele çalışmasının devam ettiğini belirtti.

DON VE BUZLANMA UYARISI!

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının etkisini azaltmasıyla birlikte özellikle gece saatlerinde don ve buzlanmaya karşı uyarıda bulundu.


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