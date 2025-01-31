Karaman’da şap alarmı... 7 köy karantinaya alındı!

Merkeze bağlı Bayır, Ada, Kalaba, Akçaalan köyleri ile Ayrancı ilçesine bağlı Pınarkaya, Kavaközü, Büyükkoraş köylerinde şap hastalığıyla nedeniyle karantina başlatıldı.

Karaman’da şap alarmı... 7 köy karantinaya alındı!
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İHA
Yayınlanma: 31.01.2025 - 14:35

Karaman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Bayır köyü ile Ayrancı ilçesine bağlı Pınarkaya köylerinde hayvan yetiştiriciliği yapan 3 işletmede şap hastalığı vakalarının tespit edildiği belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hastalık mihraklarında ve çevresinde il ve ilçe müdürlüklerince gerekli tüm idari ve fenni tedbirler alınmıştır. Mihrak bölgelerinde büyükbaş, küçükbaş ve tek tırnaklı hayvan hareketleri kısıtlanmış, ilgili muhtarlıklara ve yetiştiricilere bilgilendirmeler yapılmıştır. Bu çerçevede merkeze bağlı Bayır, Ada, Kalaba, Akçaalan köyleri ile Ayrancı ilçesine bağlı Pınarkaya, Kavaközü, Büyükkoraş köyleri karantina altına alınmıştır."


Etiketler: #Büyükbaş #KARAMAN #Karantina #şap hastalığı

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