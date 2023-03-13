Bitlis’te sulama göleti taştı: Tarım alanları zarar gördü

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 14:53

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 14:55

Bitlis merkeze yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yolalan beldesinin Düzköy Mahallesi’nde geçen yıl tarım arazilerini sulamak için yapılan gölet tahliye vanaları açılmadığı için gece taştı.

YÜZLERCE TARIM ARAZİSİ ÇAMUR İÇİNDE KALDI

Yaklaşık 800 metre yukarısında yer alan göletin taşması sonucu mahalle, sular altında kaldı. Günün ağarmasıyla ekipler, hasar tespitine başladı. Köylülere ait minibüs ve 3 traktör hasar görürken, yüzlerce dönüm tarım arazisi de çamur içinde kaldı.

3 büyükbaş ile 1 küçükbaşın öldüğü bölgeye belediye, VEDAŞ, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Onlarca ağaç da kökünden söküldü. Köylüler, gün içinde göletin tahliye vanasını açamadıklarını ancak taşarak köyü su basacağı ihtimalini vermediklerini belirtti.

"ZARARIMIZ BÜYÜK"

Köylülerden Saadettin Korkmaz, "Gece saatlerinde taşan gölet, önüne kattıklarıyla birlikte mahalleye geldi. Ağaçları kökünden sökmüş. Traktörlerimize, köy minibüsümüze, hayvanlarımıza ve tarım arazilerimize zarar verdi. Geceden beri uğraşıyoruz. Ekipler mahallede hasar tespiti yaptı. Zararımız büyük" dedi.