Bitlis'te olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara

Bitlis'te olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle okullar pazartesi günü için tatil edildi.

İHA
Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 12:32
Bitlis'te olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara
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Yurt genelinde soğuk havanın etkisi ile çeşitli illerde kar yağışına karşı önlemler alınmaya devam ediliyor. Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığının 168 santimetreye ulaşmasının ardından Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada pazartesi günü eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada,

“Olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar sebebiyle Bitlis merkez ve merkeze bağlı köy ve beldelerde, Güroymak ve Hizan ilçelerinde her tür resmi ve özel okullarımızda 6 Şubat Pazartesi günü eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir” denildi.



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