Bitlis'te takside 5 kilo 518 gram esrar ele geçirildi

Bitlis'te durdurulan takside 5 kilo 518 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 13.01.2024 - 13:13
Bitlis'te takside 5 kilo 518 gram esrar ele geçirildi
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda dün il merkezinde durdurulan takside yapılan aramada, 10 parça halinde 5 kilo 518 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


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