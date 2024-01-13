Bitlis'te takside 5 kilo 518 gram esrar ele geçirildi
Bitlis'te durdurulan takside 5 kilo 518 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda dün il merkezinde durdurulan takside yapılan aramada, 10 parça halinde 5 kilo 518 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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