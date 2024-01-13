Uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon... 14 gözaltı!
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 14 zanlının yakalandığı aktarıldı.
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler bu çerçevede Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde bazı otomobil ve adreslerde arama yaptı.
Aramalarda; bir miktar esrar, eroin, sentetik uyuşturucu ve sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.
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