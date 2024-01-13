Uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon... 14 gözaltı!

Yayınlanma: 13.01.2024 - 09:34

Güncelleme: 13.01.2024 - 09:34

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu çerçevede Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde bazı otomobil ve adreslerde arama yaptı.

Aramalarda; bir miktar esrar, eroin, sentetik uyuşturucu ve sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.