Bitlis’te yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar mahsur kaldı
Bitlis’in Hizan ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Panor Dağı bölgesinde onlarca araç mahsur kaldı.
Tatvan-Hizan Karayolu’nda aniden bastıran tipi ve yoğun kar yağışından dolayı 1470 rakımlı Panor Dağı bölgesinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu yolda onlarca araç mahsur kaldı. Yoğun kar yağışı ve aniden bastıran tipiden dolayı bölgeyi çıkamayan onlarca aracı yurttaşlar kurtardı.
Kar yağışının etkili olduğu bölgeye Karayolları ekipleri ise anında müdahale ederek yolları açtı. Araçların kurtarılma görüntüsü ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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