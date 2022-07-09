Bitmeyen rant düzeni! Dev araziye AVM ve rezidans yapılabilecek

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:11

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 3. İdare Mahkemesi’nin imar planlarını iptal ettiği Marmara Üniversitesi’ne tahsisliyken TOKİ’ye devredilen İstanbul Küçükçekmece’deki dev araziye ilişkin yeni imar plan hazırladı.

Bir milyon metrekarelik arazinin 395 bin 132 metrekaresi, ‘ticaret ve konut alanı’ olarak belirlendi. 12 kata varan konutların inşa edilebileceği arazide, 12 bin 498 kişinin yaşaması planlanıyor.

MAHKEME İPTAL ETTİ

BirGün'den Uğur Şahin'in haberine göre, Küçükçekmece Halkalı Mahallesi’ndeki 998 bin 517 metrekarelik arazi önce Marmara Üniversitesi’ne tahsis edildi. Fakat Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Marmara Üniversitesi ve TOKİ arasında 2016 yılında protokol imzalandı. Protokol uyarınca Marmara Üniversitesi’nin Maltepe’deki Orgeneral Kenan Evren Kışlası’na taşınmasına karar verildi.

Dev arazi de bu kararın sonrasında TOKİ’ye devredildi. Ardından da taşınacak TSK tesisleri ile Marmara Üniversitesi’nin yeni tesis yapımına kaynak sağlamak için arazi ‘arsa üretim alanı’ ilan edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölgede ‘riskli alan kanunu kapsamında imar planı hazırladı. Alanın fonksiyonunu da ‘konut+ticaret’ olarak belirledi ve arazide yapılaşmanın önü açıldı. Ancak İstanbul 3. İdare Mahkemesi, imar planını iptal etti. Kararda, alanın riskli alan kapsamında olamayacağı kaydedilerek, imar planın bölgenin iskân yoğunluğunu artıracağına vurgu yapıldı.

YÜZDE 40’I KONUT

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, alanın plansız kaldığını belirterek, yeni bir plan hazırladı ve askıya çıkarttı. Bölgenin sağlıklı bir yerleşim yeri haline getirilmesi için hazırlandığı öne sürülen imar planına göre, Atatürk Havalimanı’na iki kilometre, Marmaray İstasyonu’na ise 215 metre mesafedeki dev arazinin 395 bin 132 metrekaresi ‘ticaret ve konut alanı’ olarak belirlendi. Bu, arazinin yaklaşık yüzde 40’ını oluşturuyor.

Halkalı ve İstasyon Mahalleleri sınırları içerisinde kalan arazide yeni yapılacak konutların kat yüksekliğinin 5 ile 12 arasında değişebilecek. Bu parsellerde rezidans, AVM ve otel inşa edilebilecek. Söz konusu imar planıyla alanda 12 bin 498 kişinin yaşayacağı öngörüldü. Arazinin yüzde 60’ının ise donatı alanı olarak kullanılacağı kaydedildi. Ayrıca plan kapsamında iki özel eğitim alanı ile bir özel sağlık tesis alanı da oluşturuldu. Bununla birlikte bölgeye üç adet cami inşa edileceği, bir de 90 bin 495 metrekare büyüklüğünde millet bahçesi yapılacağı belirtildi.