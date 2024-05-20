Bizans dönemine ait mezarın bulunduğu bölge sit alanı oldu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde köye su deposu için yapılan kazı sırasında Bizans dönemine ait tarihi mezarın bulunduğu alan, 3'üncü Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edildi.

DHA
Yayınlanma: 20.05.2024 - 13:00
Bizans dönemine ait mezarın bulunduğu bölge sit alanı oldu
Abone Ol google-news

Mudurnu ilçesine bağlı Samsaçavuş köyünün su ihtiyacını karşılamak için ocak ayında su deposu yapımına başlandı.

Temel kazısı sırasında tarihi bir mezar bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı arkeologların incelemesinde, mezarın Bizans dönemine ait olduğu tespit edildi. Mezarın bulunduğu alanın sit alanı olarak değerlendirilmesi için 5 Mart’ta Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na başvuru yapıldı.

Başvuru üzerine yetkililer tarafından mezar alanında inceleme yapıldı. İncelemeler sonucunda alan, 3'üncü Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenerek, karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karar kapsamında, bölgede yapılacak her türlü çalışma öncesinde, izin alınması gerekecek.


bolu haberleri bizans haberleri sit alanı haberleri

İlgili Haberler

Sorgun Ormanı'nın sit alanı statüsü değiştirildi mi?

Sorgun Ormanı'nın sit alanı statüsü değiştirildi mi?
Resmi Gazete'de yayımlandı: Birinci dereceden sit alanı olarak tescillendi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Birinci dereceden sit alanı olarak tescillendi
Dedektörle sit alanında define ararken suçüstü yakalandı

Dedektörle sit alanında define ararken suçüstü yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kiralarda yüzde 25 zam sınırlaması devam edecek mi? Mehmet Şimşek açıkladı!

Kiralarda yüzde 25 zam sınırlaması devam edecek mi? Mehmet Şimşek açıkladı!
4 yıldır sahiplendiği ‘Badem’ adlı köpeğiyle uçuyor

4 yıldır sahiplendiği ‘Badem’ adlı köpeğiyle uçuyor
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! İkinci gizli tanık ifadesini geri çekti

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! İkinci gizli tanık ifadesini geri çekti
21 Mayıs 2024 Salı günlük burç yorumları: Yıldızların ilhamıyla…

21 Mayıs 2024 Salı günlük burç yorumları: Yıldızların ilhamıyla…
İstanbul Valiliği duyurdu: Polise ateş açan kişi öldü

İstanbul Valiliği duyurdu: Polise ateş açan kişi öldü
12 saat boyunca ara vermeden çilek yedi

12 saat boyunca ara vermeden çilek yedi
CHP'den Saraçhane'de 'Büyük Eğitim Mitingi'... Özgür Özel kürsüde Erdoğan'a seslendi: 'Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?'

CHP'den Saraçhane'de 'Büyük Eğitim Mitingi'... Özgür Özel kürsüde Erdoğan'a seslendi: 'Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?'
Günlük burç yorumları: 21 Mayıs 2024 Salı Koç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Mayıs 2024 Salı Koç burcu yorumu