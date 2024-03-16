Sorgun Ormanı'nın sit alanı statüsü değiştirildi mi?

Yayınlanma: 16.03.2024 - 14:10

Güncelleme: 16.03.2024 - 14:10

Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Üyelerinden Orman Yük. Mühendisi M. Süleyman Kaçar, Bakanlığın https://says.csb.gov.tr/home web adresindeki çelişkili durumu Manavgat’ta yürütecekleri bir projeye hazırlanırken fark ettiklerini söyledi.

Cumhuriyet'e konuşan Kaçar, şu açıklamada bulundu:

“Turizm tesislerinde çalışan personele orman yangınları konusunda bir eğitim vermek istiyoruz. Proje alanımız Titreyen Göl ve Sorgun Ormanı mıntıkası. 2007 yılında I. Derece Doğal Sit Alanı ilan edilmiş Sorgun Ormanı’nın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı web sayfasında Sorgun Kumulu olarak geçtiğini gördük. Linkin üzerine tıkladığımızda Doğal Sit Alanı olarak ilan edilmiş yerin, 2007 yılında ilan edilmiş Sorgun Ormanı alanı değil, onun bir buçuk km batısında Side Kumulu olan yer olduğunu gördük ve büyük bir şaşkınlık yaşadık. Daha sonra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü web sayfasına girdiğimizde il müdürlüğü kapsamında 52 adet Doğal Sit Alanı olduğunu, bunun 9 tanesinin Manavgat ilçesi sınırları olduğunu ancak bu 2 sinin yine Side Kumulları olduğunu kapsadığını gördük”