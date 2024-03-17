Resmi Gazete'de yayımlandı: Birinci dereceden sit alanı olarak tescillendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, İnönü ilçesindeki Oklubalı Höyükü'nün Birinci Derece Arkeolojik sit alanı olarak tescillenmesine karar verdi.

ANKA
Yayınlanma: 17.03.2024 - 10:06
Resmi Gazete'de yayımlandı: Birinci dereceden sit alanı olarak tescillendi
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, İnönü ilçesindeki Oklubalı Höyükü'nün Birinci Derece Arkeolojik sit alanı olarak tescillenmesine karar verdi.  

Resmi Gazete'de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı kararına göre; Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, İnönü ilçesindeki Oklubalı Höyükü'ün Birinci Derece Arkeolojik sit alanı olarak tescillenmesine kararlaştırdı.



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