Blok3'ün şarkıları Spotify'den kaldırıldı: 'Bu işin arkasında kim var?'

Rapçi Blok3'ün (Hakan Aydın) 'Obsesif' albümü ve birçok şarkısı, sahte telif bildirimi iddiasıyla popüler uygulama Spotify'dan kaldırıldı.

Ünlü rapçi, Spotify uygulamasından kaldırılan şarkılarıyla ilgili yaşananların 'Sahte claim' (asılsız telif bildirimi) kaynaklı olduğunu iddia etti.

"ARKASINDA KİM VAR?"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından tepki gösteren Blok3, "Benim mailimi çalmışlar galiba. Öyle bir şeyler duydum şimdi araştırdığım kadarıyla ama şu an araştırmaya devam ediyorum. Bu işin arkasında kim var, kim yok, kim çıkacak? Herkes şunu bilsin ki, benimle istediğiniz kadar uğraşın, istediğiniz kadar uğraşın bak, istediğiniz kadar, hiçbir şey değişmeyecek" ifadelerini kullandı.

ŞARKILAR GERİ YÜKLENDİ

Blok3'ün bu sözlerinin ardından Spotify, şarkıları platforma yeniden yükledi.

Blok3 ise yayımladığı yeni mesajında, "Evet, bazılarının sevinci kısa sürdü. Şarkılar geri yüklendi. Zaten bu olacaktı, ne olacaktı ki yani? Herkese keyifli dinlemeler" dedi.