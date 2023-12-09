BluTV satıldı: Yeni sahibi dünyaca ünlü şirket Warner Bros-Discovery oldu

Yayınlanma: 09.12.2023 - 14:18

Güncelleme: 09.12.2023 - 14:20

T24 yazarı Ertuğrul Özkök, dünyanın en büyük medya gruplarından biri olan Warner Bros-Discovery'nin, BluTV'yi satın aldığını duyurdu.

Yapılan satışla birlikte dünya devi yayıncı şirketi de Türkiye’ye resmi olarak gelmiş oldu. HBO içeriklerini Türkiye’de yayınlamaya başlayan BluTV yapılan satış sonucunda dünya devi Warner Bros Discovery’e satıldı.

Konuyla ilgili olarak gelen yorumlarda dünya devinin Türkiye’ye giriş yapması ana gündemde. Warner Bros-Discovery, Türkiye’nin ilk ve en büyük yerli streaming platformu olan BluTV tamamını satın aldığını duyurmasının ardından dev platformun ne kadara satıldığı merak konusu oldu.

2015 YILINDA KURULDU

BluTV'yi 2015 yılında, Aydın Doğan'ın en büyük torunu Aydın Doğan Yalçındağ kurmuş, Yalçındağ, ABD’nin önde gelen belgesel kanallarından Discovery’nin Blu TV’ye yatırım yapması ve geçiş sürecinin ardından, 9 Ocak 2023’te CEO’luk görevinden ayrılmıştı.