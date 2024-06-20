BluTV’nin Kıyma dizisinin setine silahlı saldırı…Oyuncu Cengizhan Yurdutek yaralandı

Yayınlanma: 20.06.2024 - 09:43

Güncelleme: 20.06.2024 - 09:43

'Kıyma' dizisinin ekibi 10 Haziran’da 4. Sezon için sete çıktı. Kadri Beran Taşkın’ın yönettiği, görüntü yönetmenliğini Orkun Göntem’in üstlendiği BluTV'de yayınlanan dizinin dün 'Kartal Be Platoları'ndaki çekimlerinde senaryoyu aratmayan bir olay çıktı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ekip platonun kapısının önünde hazırlık yapıyordu. Oyuncular sahne provasına başlamak üzereyken Adana’dan gelen ana oyuncu ekibine ateş açıldı.

Arkadaşlarıyla yaklaşan eli belinde olan bir şahıs yaklaşıp 5 el kurşun sıktı. Dizinin Cengo rolüyle tanınan oyuncularından Cengizhan Yurdutek, bu sırada ölümden döndü.

Silahlı kişiyi fark eden Yurdutek bankın arkasına atladı. Bu sırada başını sıyıran mermi nedeniyle yaralandı. Dizi ekibi saldırganların peşine düştü, ancak yakalayamadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde kalan Cengizhan Yurdutek’in tedavisini yaptı. Polis olay yerinde inceleme yaptı ve ifadeleri aldı. Bugün sete geri dönen dizi ekibi olayın kendilerine değil, platoya yönelik olduğunu söyledi.

