BM’den Soçi öncesi sükûnet çağrısı geldi

29 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

Suriye’de Rusya’nın İdlib’de ve Türkiye’nin Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekât bölgelerindeki muhaliflere yönelik hava saldırılarının arttığı bir ortamda bir araya gelecek olan Erdoğan ve Putin, son olarak yine İdlib’de çatışmanın yükselmesi ve 34 Türk askerinin şehit edildiği hava saldırısının ardından 5 Mart 2020’de Moskova’da görüşmüştü.

Erdoğan ve Putin’in gündeminde Suriye’de İdlib odaklı gelişmelerin yanı sıra Türkiye’nin ikinci parti S-400 alımı, yenilenecek doğalgaz sözleşmeleri ile Azerbaycan, Libya, Afganistan ve Ukrayna gibi konuların yer alması bekleniyor. Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ise Erdoğan ve Putin’den İdlib’de sükûnetin sağlanmasını istedi. Suriye’ye yönelik Anayasa Komitesi’nin altıncı toplantısının 18 Ekim’de Cenevre’de olacağını aktardı.

Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, New York’ta BM 76’ncı Genel Kurul toplantıları çerçevesinde yaptığı konuşmada, Suriyeli tüm mültecilerin güvenli ve gönüllü bir şekilde geri dönüşü için kapılarının ardına kadar açık olduğunu söyledi. “Türk ve Amerikan askerlerini ülkeden çıkaracaklarını” savundu.

‘BİDEN SÖZ VERDİ’

Bu arada terör örgütü PYD’den Mazlum Kobani Times’a verdiği demeçte, bizzat ABD Başkanı Joe Biden’ın Suriye’de kendilerini terk etmeyeceklerine yönelik söz verdiğini iddia etti.