‘Erdoğan-Putin, Soçi’de buluşabilir’

18 Eylül 2021 Cumartesi, 04:00

Reuters’ın iki Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu ay sonunda Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi bekleniyor. Ziyaretin Erdoğan’ın New York’ta katılacağı BM Genel Kurulu toplantısının ardından yapılabileceği savunuldu. Toplantının ana gündem başlığının ise Suriye’de Esad yönetiminin kontrolünde olmayan, muhaliflerin ve cihatçı grupların etkinliğindeki tek büyük vilayet konumundaki İdlib olacağına işaret edildi. Haberde Türk yetkilinin, Rusya ile uzlaşıya atıfla İdlib konusundaki anlaşmada belirlenen şartların tam olarak uygulanmadığını söylediği kaydedildi.

Hafta başında Putin, Esad’ı Moskova’da ağırlamıştı. Görüşmeye ilişkin Kremlin’in açıklamasına göre Putin, Birleşmiş Milletler kararı ya da Şam’ın daveti olmaksızın Suriye’de bulunan yabancı güçlerin ülkede birliğin sağlanmasını engellediğini söylemişti. Putin, ülke adı vermese de bu çıkışının Türkiye ve ABD’ye yönelik olduğu yorumları yapılmıştı. Gerilimi azaltma bölgeleri uzlaşısı çerçevesinde İdlib’e ilişkin, Moskova alanda muhalif ve cihatçıların silahsızlandırılmasına yönelik Ankara’nın verdiği taahhüde uymasını isterken Türkiye de Rusya destekli Suriye ordusunun İdlib’i kuşatmasına, sivilleri hedef almasına tepki gösteriyor.