‘Erdoğan-Putin, Soçi’de buluşabilir’
Suriye’nin İdlib bölgesinde gerilimin yeniden yükselmesi, üç Türk askerinin şehit olmasının ardından gözler Ankara-Moskova ilişkilerinde.
Reuters’ın iki Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu ay sonunda Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi bekleniyor. Ziyaretin Erdoğan’ın New York’ta katılacağı BM Genel Kurulu toplantısının ardından yapılabileceği savunuldu. Toplantının ana gündem başlığının ise Suriye’de Esad yönetiminin kontrolünde olmayan, muhaliflerin ve cihatçı grupların etkinliğindeki tek büyük vilayet konumundaki İdlib olacağına işaret edildi. Haberde Türk yetkilinin, Rusya ile uzlaşıya atıfla İdlib konusundaki anlaşmada belirlenen şartların tam olarak uygulanmadığını söylediği kaydedildi.
Hafta başında Putin, Esad’ı Moskova’da ağırlamıştı. Görüşmeye ilişkin Kremlin’in açıklamasına göre Putin, Birleşmiş Milletler kararı ya da Şam’ın daveti olmaksızın Suriye’de bulunan yabancı güçlerin ülkede birliğin sağlanmasını engellediğini söylemişti. Putin, ülke adı vermese de bu çıkışının Türkiye ve ABD’ye yönelik olduğu yorumları yapılmıştı. Gerilimi azaltma bölgeleri uzlaşısı çerçevesinde İdlib’e ilişkin, Moskova alanda muhalif ve cihatçıların silahsızlandırılmasına yönelik Ankara’nın verdiği taahhüde uymasını isterken Türkiye de Rusya destekli Suriye ordusunun İdlib’i kuşatmasına, sivilleri hedef almasına tepki gösteriyor.
Video Haberler
- Dünya Ticaret Merkezi kulelerine çarparak can verdiler
- Korku dolu anlar! Bir anda ortaya çıktı
- Sınıf başkanı seçilince Erdoğan'a özendi
- Erdoğan'ın ziyareti öncesi kaydedildi: Nedir bu korku?
- Erdoğan'ı konuşması sırasında endişelendiren olay
- Çarpıcı değerlendirme: Erdoğan kazanır düşüncesi yıkıldı
- Şengör, Zoom etkinliğinde öğrencisine tacizi anlattı
- Tehlikenin farkına varmadan böyle eğlendiler
- Şüpheli çanta içinden el bombası çıktı
- Sabah saatlerinde korkunç patlama: Yaralılar var
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın ziyareti öncesi kaydedildi: Nedir bu korku?
- Mesut Özil hangi partiye oy vereceğini açıkladı
- TRT ekranlarında kriz!
- Erdoğan'ı konuşması sırasında endişelendiren olay
- Diyanet İşleri'nden Erbaş'ı kızdıracak sözler
- İttifak dışında kalan partiler hangi adaya oy verecek?
- Valilik açıkladı: İşte pazar günü kapanacak yollar
- Mafya lideri cinayetinde yeni gelişme
- Gülen hakkında yeni tecavüz kararı
- Dilmen ve TRT yöneticileri hakkında harekete geçildi