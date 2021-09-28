CHP’li Erdoğan Toprak, Soçi görüşmesi öncesi gelişmeleri değerlendirdi

28 Eylül 2021 Salı, 04:00

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Rusya’ya karşı ABD ya da ABD’ye karşı Rusya’ya yanaşma politikası”nı sürdürdüğünü ve Soçi görüşmesi öncesi “tavize hazırız” mesajı verdiğini belirterek “Erdoğan, İdlib’e operasyona karşı direnecektir ancak Putin bastıracaktır. O zaman Erdoğan, olası göçe karşı önlem alabilmek için harekâtın bir süre ertelenmesini isteyebilir” dedi.

CHP’li Toprak, Rusya’nın İdlib ve Afrin’e gerçekleştirdiği hava saldırıları, Cumhurbaşkanı’nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği ziyarete ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile Putin görüşmesinin ardından İdlib’de artan hava saldırıları ve TSK gözlem noktalarına yakın yerlerin bombalanmasının Erdoğan’a mesaj olduğunu söyleyen Toprak, Afrin’e hava saldırılarının başlatılmasının nedenlerine ilişkin şunları kaydetti:

“Birinci nedeni, İdlib harekâtı başladığında buradan İdlib’deki cihatçılara, HTŞ’ye gelebilecek desteğin önünü kesmek. İkinci olarak da Putin’in söylediği ‘yabancı askeri güçlerin Suriye’den çekilmesi’ talebini sahada somutlaştırmak için Rusya kararlılık mesajı veriyor. TSK kontrolündeki bölgelere hava bombardımanlarının hızlandırılması, aynı zamanda Erdoğan’a da ‘Soçi’de masada bunlar olacak, buna hazır ol. Beklentilerini yüksek tutup olmayacak isteklerle Soçi’ye gelip hüsrana uğrama’ mesajıdır.”

Son günlerde Rusya tarafından resmi olarak Türkiye’ye verilen üst düzey mesajların sıklaştığına da dikkat çeken Toprak, Moskova’daki Putin-Esad görüşmesinde İdlib’e kapsamlı bir tasfiye harekâtı konusunda anlaşılmasının büyük olasılık olduğunu belirtti.

‘ERDOĞAN TAVİZ VERECEK’

Erdoğan’ın, Soçi görüşmesinde Suriye’ye ya da terör örgütü PKK’nin Suriye kolu YPG’ye yönelik ortak mücadeleyi önermesi durumunda olumsuz yanıt alacağını kaydeden Toprak, “Rusya, TSK’nin İdlib’i boşaltmasını, harekât başlatılacağını masaya getirecek. Türkiye için de Suriye için de bu durum sürdürülemez bir noktada. Erdoğan, İdlib’e operasyona karşı direnecektir ancak Putin bastıracaktır. O zaman Erdoğan, gereken sınır önlemlerini, olası göçe karşı önlemleri hayata geçirebilmek için harekâtın bir süre ertelenmesini isteyebilir. Putin ek mühlet verme karşılığında Erdoğan’dan TSK kontrolündeki diğer bölgelerden çekilme ve Suriye ordusuna bırakma gibi tavizler isteyecektir” ifadelerini kullandı. Toprak, Soçi’de heyetlerarası görüşmenin olmayacağını, ikili görüşme gerçekleştireceğini de aktararak “Erdoğan içeride taviz verecek ama ortak basın toplantısında bambaşka bir tablo sahnelenip dostum Putin diyecek” dedi.

Erdoğan’ın, “ikinci S-400 açıklamasına” da işaret eden Toprak, bu açıklama ile Erdoğan’ın, “Putin’i yumuşatmaya, İdlib’de biraz daha zaman ve tolerans karşılığında parasal tavize hazır olduğu mesajını vermeye çalıştığını belirtti.