Böcek davasında ikinci duruşma: ‘30 milyon TL verdim ama belgesi yok’

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hakkında açılan “rüşvet ve yolsuzluk” davası kapsamında Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün ikinci kez mahkemede hâkim karşısına çıktı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Şikayetçi değilim. Eski beyanlarımı tekrar ederim. Davaya katılmak istemiyorum” dedi.

Mağdur sıfatıyla SEGBİS ile ifade veren iş insanı Yusuf Yadoğlu, Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in kendisinden 8.5 milyon TL para istediğini söyledi. Yadoğlu, ardından Gökhan Böcek’e 30 milyon TL borç verdiğini iddia ederek “Bu 30 milyon lirayı belgelendirmedim” diye konuştu.

İş insanı Emin Hesapçıoğlu ise “Muhittin Böcek seçimi kazanacağını ve eğer kendisini desteklemezsem zarar görebileceğimi söyledi” iddiasında bulundu.