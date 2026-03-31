Böcek’in başdanışmanı gözaltında: Antalya Büyükşehir’de gözaltılar...

31.03.2026 04:00:00
Güncellenme:
Bülent Ecevit
İBB soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden iki kişi gözaltına alındı, üç isim tutuklandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Cem Oğuz ve belediye halkla ilişkiler personeli Buse Korkutelmalıoğlu dün gözaltına alındı. İBB soruşturması kapsamında iki kişi de İstanbul’a götürüldü.

Öte yandan tutuklanıp Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek’in makam şoförleri Aydın Günaydın ve Özer Uygun, beş gün önce İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

İstanbul’da yapılan sorgularının ardından tutuklanan Günaydın ve Uygun, Marmara Cezaevine gönderildi. Özel kalemde görevli, Böcek’in ağabeyinin damadı Yasin Yellice de önceki gün tutuklandı. 

İlgili Konular: #Antalya #Soruşturma #gözaltı #Muhittin Böcek #Başdanışman